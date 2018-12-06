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أخبار البلد

تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:41 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط التركية رقم 693 المتجهة الي اسطنبول، ورحلة شركة الاتحاد للطيران رقم 658 المتجهة الي أبوظبي، ورحلة شركة نسمة للطيران رقم 170 المتجهة الي جدة.

وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 304 المتجهة الي جده، ورحلة طيران شركة الخليج رقم 80 المتجهة الي البحرين، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.
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