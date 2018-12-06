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بين الناس

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:27 ص
صدى البلد
منار نور
أكد وليد عابدين، المستشار الإعلامي لشركة الصرف الصحي للقاهره الكبرى، أن وجود اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والقيادات بجوار العاملين والشد على أيديهم؛ أشعل حماسهم وضاعف من قدراتهم على مواجه تجمعات الأمطار فى زمن قياسي.

وأوضح أن العاملين يواصلون الليل بالنهار؛ لسحب تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التى سقطت على كافة المناطق بالقاهرة.

وأشار إلى ان الشركه استطاعت التغلب على تجمع مائي كبير بجوار المنصة، عبر الدفع بـ12 سياره، خلال ساعتين، وكذلك التعامل مع العديد من التجمعات المائية بمصر القديمه والحسين والأزهر ووسط البلد، ولازال العمل مستمرا.
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