القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

أكد وليد عابدين، المستشار الإعلامي لشركة الصرف الصحي للقاهره الكبرى، أن وجود اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والقيادات بجوار العاملين والشد على أيديهم؛ أشعل حماسهم وضاعف من قدراتهم على مواجه تجمعات الأمطار فى زمن قياسي.





وأوضح أن العاملين يواصلون الليل بالنهار؛ لسحب تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التى سقطت على كافة المناطق بالقاهرة.



