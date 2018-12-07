سلسلة بشرية بمجلس الشباب المصري من أجل أطفال بلا مأوى..صور

أقام مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح بعمل ورشة عمل عن أطفال بلا مأوى وذلك بمقر المجلس بالدقي حيث قام أكثر من ١٠٠ شاب وفتاة بعمل سلسلة بشرية في منطقة الدقي أمام مقر المجلس لتعريف الناس أهمية قضية أطفال الشوارع وكيفية جعل المجتمع ينتبه لهم.



قام الشباب بالنزول إلى الشارع ومعهم الوحدة المتنقلة الخاصة ببرنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر بحضور حازم الملاح المتحدث الرسمي باسم برنامج أطفال بلا مأوى ومصطفي غريب مدير تطوير المؤسسات بالبرنامج ومحمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ومحمد عبدالحليم المدير التنفيذي للمجلس بعد الانتهاء من ندوة قد قاموا بها بالمجلس للتعريف بالبرنامج وأهدافه.



قال حازم الملاح المتحدث الرسمي باسم برنامج أطفال بلا مأوى نحن نتعامل مع الطفل الموجود معنا على أننا أسرته وبيته وبعد تأهيله وخروجه نظل نتابعه عن طريق ما يسمى مكاتب المراقبة الاجتماعية التي تعمل على الرعاية اللاحقة للطفل فتقوم بزيارته كل فترة في سكنه الجديد أو مكان عمله أو يذهب هو بنفسه إليهم ليعلموا كيفية التعامل مع الناس وكيفية انخراطه في المجتمع.



وأضاف يوجد الآن استمارات تملأ إذا وجد أحد الأشخاص انتكاهات بأي دار وتوضع في صندوق مخصص لها ويفتح هذا الصندوق شهريًا لمتابعة جميع الدور، وتابع نحن لدينا 40 دار رعاية تهتم بأطفال الشوارع على مستوى محافظات مصر يجب أن نتابعهم جميعًا من أجل هؤلاء الأطفال.



وقال مصطفى غريب مدير تطوير المؤسسات بالبرنامج إن هدف البرنامج هو الحد من مشكلة أطفال بلا مأوى وإن ال 10 محافظات المستهدفة هي المحافظات الأعلى كثافة سكانية على مستوى الجمهورية وذلك لإعادة تأهيل أطفال الشوارع لدمجهم في المجتمع، وأضاف أن المشروع يعمل من خلال وحدة مركزية بالوزارة ويمثلها وحدة محلية تنفيذية بالمديريات العشرة ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية وهي:-مكون للوحدات المتنقلة وفرق الشارع ومكون لإدارة الحالة ومكون تطوير المؤسسات ومكون التسويق المجتمعي ومكون التقييم والرصد والشراكة مع الجمعيات الاهلية.



والجدير بالذكر ان مجلس الشباب المصري أعلن تبنيه للقضية وأنه يسعى ان يكون عام ٢٠١٩ هو عام بدون اطفال بلا مأوى.

