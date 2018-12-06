شقيقة أقدم سجين مصرى تشكر الرئيس السيسي بعد الإفراج عنه.. فيديو

وجهت شقيقة اقدم سجين مصرى الشكر للرئيس السيسى بعد إصدار قرار بالعفو الرئاسي على شقيقها بعد الاستغاثة التى اطلقتها للإفراج عن شقيقها الوحيد والذى سجن وهى فى عمر عام على خلفية مشكلة ثأرية وهو فى عمر 19 عاما.



وقالت شقيقة السجين فى لقاء لها عبر فضائية "تن تى فى " انها اطلقت العديد من الاستغاثات منذ حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك ولم تجد استجابة لها بينما استجاب الرئيس السيسي لإستغاثتها.



وتابعت انه شقيقها خارج السجن الان دون مصدر للرزق او شهادات او اي ممتلكات .



من جانبه قال عوني محمد عمدة الديابات شرق ان القرية فى حالة فرح وسعادة بعد اطلاق سراح السجين لأنه اقدم سجين على مستوى الجمهورية ولم يتوقع احد ان يتم إطلاق سراحه.

