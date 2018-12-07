التأسي بأخلاق الرسول الكريم موضوع خطبة الجمعة اليوم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن موضوع خطبة الجمعة سيكون بعنوان: "التأسي بأخلاق الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)"، لتكون هذه الخطبة ختاما لحملة رسول الإنسانية من جهة ومفتاحا لحملة مكارم الأخلاق التي تبدأ يوم الاثنين الأول من ربيع الآخر وتستمر حتى نهاية رمضان المبارك١٤٤٠هـ من جهة أخرى.





وأكد "جمعة" أن الجانب الأخلاقي والإنساني يشكل لب الرسالة المحمدية، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، فالأخلاق هي ميزان اعتدال الحضارات واستقامة الدول، مشيرا إلى أن الدول والحضارات التي لا تبنى على الأخلاق والقيم تحمل عوامل سقوطها في أسس بنائها، وعاقبتها إلى زوال واندثار، وهي عاقبة كل الأمم التي طغت وتجبرت وعتت عن أمر ربها، حيث يقول الحق سبحانه: "فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا".



