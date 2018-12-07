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ديني

التأسي بأخلاق الرسول الكريم موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:44 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن موضوع خطبة الجمعة سيكون بعنوان: "التأسي بأخلاق الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)"، لتكون هذه الخطبة ختاما لحملة رسول الإنسانية من جهة ومفتاحا لحملة مكارم الأخلاق التي تبدأ يوم الاثنين الأول من ربيع الآخر وتستمر حتى نهاية رمضان المبارك١٤٤٠هـ من جهة أخرى.

وأكد "جمعة" أن الجانب الأخلاقي والإنساني يشكل لب الرسالة المحمدية، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، فالأخلاق هي ميزان اعتدال الحضارات واستقامة الدول، مشيرا إلى أن الدول والحضارات التي لا تبنى على الأخلاق والقيم تحمل عوامل سقوطها في أسس بنائها، وعاقبتها إلى زوال واندثار، وهي عاقبة كل الأمم التي طغت وتجبرت وعتت عن أمر ربها، حيث يقول الحق سبحانه: "فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا".

واستشهد بقول سبحانه تعالى معقبا على حال الأمم التي طغت وتجبرت وعاثت في الأرض فسادا أو عتوا واستكبارا: "وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد".
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