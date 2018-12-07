ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بالأسماء..سعفان يكلف 3 قيادات جديدة بوزارة القوى العاملة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:29 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان 3 قرارات للقيام بعمل في بعض الوظائف القيادية الشاغرة لحين الإعلان عنها وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

تضمن القرار الأول تكليف هويدا محمود ذكي مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بمديرية القوي العاملة بالقاهرة للقيام بعمل وكيل المديرية.

ونص القرار الثاني علي تكليف ياسمين محمود السيد، كبير باحثين للقيام بعمل المدير العام للإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة ، والقرار الثالث، بتكيف مجدي محمد عبد العزيز للقيام بعمل المدير العام للإدارة العامة لمعلومات سوق العمل .

يذكر أن منصب مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة "وكيل أول" ويشغله حاليا خالد المصري، ومنصب وكيل المديرية "وكيل وزارة" يشغله حاليا هويدا محمود ذكي مدير عام الشئون القانونية.

loading...

ترشيحاتنا

حكم رسم الحواجب في حال تساقطها

السعودية تطلق قمرين صناعيين بتصميم وتنفيذ محلي إلى الفضاء

مميش: إعفاء السلع والخدمات باقتصادية قناة السويس من القيمة المضافة

بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

القس إيهاب سمير لـ صدى البلد: أول كنيسة إنجيلية بشرم الشيخ تصميمها عالمي

عقار للسكرى يخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب

شاهد .. برومو ألبوم آمال ماهر الجديد أصل الإحساس

مباحثات مع مرسيدس دايملر العالمية لتزويد مصر بالأتوبيسات السريعة

احترسى من شراء الثوم الصيني لهذا السبب

تفاصيل الامتحانات الإلكترونية لطلاب أولى ثانوي بعد تسليم التابلت

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

الأرصاد: درجات الحرارة لن ترتفع مرة أخرى.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

فيديو

بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
أحمد مكي: تامر وشوقية كان طريقا لـ مرجان أحمد مرجان
بث مباشر .. السعودية تطلق قمرين صناعيين
برلماني: مصر دولة حاضنة للاستثمارات وترحب بالشركات العالمية ..فيديو
إدوارد: أتمنى تكون مراتي شبه كريمة مختار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟