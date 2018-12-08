هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت ؟ أمين الفتوى يجيب

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "ختمت القرآن لابي المتوفي ولكن قال لي البعض إن ثواب القرآن لا يصل للميت مثل الدعاء ؟"



وقال "عويضة" في إجابته على السؤال، إن ثواب قراءة القرآن يصل إلى المتوفي وثواب الحج والعمرة وقيام الليل وحتى لو صام المسلم نفلا ونوى أن يذهب مثل ثوابه للميت، فأنه يصله، لافتا إلى أن السلم إذا يقرأ القرآن ونوى أن يكون مثل ثوابه للميت ولنفسه، فإن الثواب يصل للمتوفي ويصل للداعية ايضا



وأشار أمين الفتوى، إلى أنتشار ظاهرة خطيرة على الساحة مؤخرا، حيث ظهر العديد من الفيديوهات لشيوخ مزيفة تقوم بإعطاء فتاوى للناس مضللة لإثارة البلبلة والفتن بين الناس، وهذه الأحكام والفتاوى التي ينشرونها ليس لها أي أساس من الصحة.

