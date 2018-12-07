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اقتصاد

6.2 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية 2018

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:13 م
محمد فريد رئيس البورصة
محمد فريد رئيس البورصة المصرية
محمد صبيح
سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 751.22 مليون جنيه خلال تعاملات البورصة الأسبوع الماضي، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 259.19 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 6,294.74 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 482.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع نحو 6.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 781 مليون ورقة منفذة على 108 الاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1006 ملايين ورقة منفذة على 127 الف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.
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