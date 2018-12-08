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صراع بين جماهير الأهلي والزمالك يتصدر تويتر

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:15 ص
صدى البلد
عزة عاطف
اعتادت جماهير الناديين الأهلى والزمالك على الصراعات الدائمة وإلقاء بعضهم البعض بالكلمات الساخرة داخل المدرجات وفي الشوارع، حيث ينشئ صراع طبيعي في نفوس مشجعي الناديين منذ الولادة، ومؤخرًا ساعدت السوشيال ميديا على تقريب الجمهور من بعضه فزاد الصراع أكثر فأكثر.

انطلق اليوم هاشتاجان مثيران للجدل على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من جماهير كلا الناديين حيث تقاذفوا الاتهامات وتنافس كلًا منهم بشكل ملفت على تصدر «التريند»، حيث وصل عدد التغريدات في كل هاشتاج لما يزيد عن 200 ألف تغريدة.

تحت هاشتاج مسئ لنادي الزمالك، قام جماهير الأهلي بكتابة العديد من التغريدات عن خسارات الزمالك المتتالية وعدم حصوله إلا على القليل من البطولات مقارنةً بالأحمر، وعلى الجهة الأخرى تحت هاشتاج يحمل اتهامًا صريحًا للأهلي بالرشوة قام جمهور الزمالك بقذف الشتائم والسباب، بينما استخدموا صورا مسيئة للاعبي الناديين.

جاء ذلك بعد المشادات الكلامية بين أمير مرتضى منصور وسيد عبدالحفيظ طوال الـ7 أيام الماضية، حيث تعجب سيد عبدالحفيظ على قناة أون سبورت من إدارة 4 حكام فقط لمباريات للزمالك خلال هذا الموسم وغياب آخرين نهائيًا كجريشة والبنا، فلم يقبل أمير مرتضى هذا التصريح وقام بالهجوم على سيد عبدالحفيظ بإنه "يتدخل في شئون ناديه ولا يفهم مهمته كمدير للكرة" على حد تعبيره.
صراع بين جماهير الأهلي والزمالك يتصدر تويتر
صراع بين جماهير الأهلي والزمالك يتصدر تويتر
صراع بين جماهير الأهلي والزمالك يتصدر تويتر
صراع بين جماهير الأهلي والزمالك يتصدر تويتر
صراع بين جماهير الأهلي والزمالك يتصدر تويتر
صراع بين جماهير الأهلي والزمالك يتصدر تويتر
صراع بين جماهير الأهلي والزمالك يتصدر تويتر
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