صراع بين جماهير الأهلي والزمالك يتصدر تويتر

اعتادت جماهير الناديين الأهلى والزمالك على الصراعات الدائمة وإلقاء بعضهم البعض بالكلمات الساخرة داخل المدرجات وفي الشوارع، حيث ينشئ صراع طبيعي في نفوس مشجعي الناديين منذ الولادة، ومؤخرًا ساعدت السوشيال ميديا على تقريب الجمهور من بعضه فزاد الصراع أكثر فأكثر.





انطلق اليوم هاشتاجان مثيران للجدل على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من جماهير كلا الناديين حيث تقاذفوا الاتهامات وتنافس كلًا منهم بشكل ملفت على تصدر «التريند»، حيث وصل عدد التغريدات في كل هاشتاج لما يزيد عن 200 ألف تغريدة.





تحت هاشتاج مسئ لنادي الزمالك، قام جماهير الأهلي بكتابة العديد من التغريدات عن خسارات الزمالك المتتالية وعدم حصوله إلا على القليل من البطولات مقارنةً بالأحمر، وعلى الجهة الأخرى تحت هاشتاج يحمل اتهامًا صريحًا للأهلي بالرشوة قام جمهور الزمالك بقذف الشتائم والسباب، بينما استخدموا صورا مسيئة للاعبي الناديين.



