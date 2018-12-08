صحف الكويت تبرز فعاليات انطلاق مؤتمر الاستثمار الأفريقي.. السعودية تطلق قمرين صناعيين.. إسرائيل تؤكد: درع الشمال قد تتوسع إلى لبنان.. تعبئة عامة بفرنسا تحسبا لموجة المظاهرات الجديدة

صحف الكويت تبرز فعاليات انطلاق مؤتمر الاستثمار الأفريقي

ترحيب عربي برفض الأمم المتحدة إدانة حماس السترات الصفراء تظهر في تونس.. ومطالب برحيل الحكومة اعتراضًا على الأجور السعودية تطلق قمرين صناعيين عالي الدقة حليفة ميركل تخلفها في رئاسة المسيحي الديمقراطي تعبئة عامة بفرنسا تحسبًا لموجة المظاهرات الجديدة









سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





ونقلت "الأنباء" عن السفير الكويتي لدى مصر، محمد صالح الذويخ، قوله إن نجاح الأسبوع الكويتي الـ 11، الذي اختتم أعماله أمس الأول في مصر يعد رسالة اطمئنان للجميع بأن مصر بلد الأمن والأمان، مشيدا بالمشاركة الكبيرة لمختلف الوزارات والجهات والهيئات الكويتية في فعاليات المعرض.





وأكد أهمية انعقاد الأسبوع الكويتي بمصر، كونه يساهم في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع جوانبها ومجالاتها والتي تربط ما بين البلدين الشقيقين في القطاعات المشتركة الحكومية والخاصة، ويعكس حرص الكويت على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، مضيفا أن الأسبوع الكويتي لقاء مهم بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتبادل الرؤى وتعزيز أوجه التعاون خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والثقافية.





وركزت "الجريدة" على استعداد الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح منتدى "إفريقيا 2018" في مدينة شرم الشيخ على مدار يومين بمشاركة إفريقية واسعة، في إطار حرص مصري على عودة القاهرة للعب دور على صعيد القارة السمراء يعزز وضعها كقوة إقليمية، ويسهم في زيادة استثماراتها في دول القارة التي تعد سوق مفتوحا أمام الاستيراد الخارجي.





وقالت "الوطن" إن جلسات المنتدى تناقش سبل تشجيع الاستثمارات البينية، وتعزيز التعاون المالي والتجاري بين دول تجمع الكوميسا بالإضافة إلى تخصيص جلسات لرواد الأعمال من الشباب الأفارقة، وعرض تجاربهم كنماذج لبقية شباب القارة، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز دور المرأة في التنمية بإفريقيا.





وأفادت "القبس" بأن الرئيس السيسي استغل وجوده في مدينة شرم الشيخ، للقيام بجولة تفقدية في أرجاء المدينة باستخدام الدراجة الهوائية، وتوقف عند بوابات المدينة، وعند كمين محمية منطقة رأس محمد، حيث صافح عددا من المجندين من قوات الجيش والشرطة وتبادل معهم أطراف الحديث للاطمئنان على عمليات التأمين وأوضاع المدينة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أبرزت "الوطن" الترحيب العربي الواسع برفض الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار امريكيا لادانة حركة (حماس)، مشيرةً إلى أن الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد ابو علي، أعرب عن تقديره للدول التي صوتت ضد مشروع القرار وتقديره لهذا الموقف.





وأفادت "الجريدة" بأن مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها السويد دخلت يومها الثاني، أمس، بحضور وفدي حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وميلشيات الحوثي، حيث اقترح الوفد الحكومي إعادة فتح مطار صنعاء الدولي المغلق منذ سنوات بسبب الحرب، مشترطا إخضاع الطائرات للتفتيش بعدن أو سيئون.





وقالت "الراي" إن وفد الحوثيين عقد مؤتمرا صحفيا في ستوكهولم، أعلن فيه رفض مطالب الحكومة اليمنية فيما يتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء والانسحاب من الحديدة ومينائها، مشيرين إلى عدم موافقتهم على المرجعيات الأساسية لحل الأزمة اليمنية وهي ( قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني)، داعين إلى إصدار قرار جديد في مجلس الأمن.





وركزت "الأنباء" مع احتجاجات المعلمين التونسيين، امس، أمام المندوبيات الجهوية للتعليم في أنحاء البلاد، للاحتجاج ضد تعطل المفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب مالية، مطالبين برحيل الحكومة ومرددين في مسيراتهم "الشعب يريد إصلاح التعليم" و"متمسكون بالمقاطعة لا للخطوط الحمراء".





وكشفت "القبس" أن المملكة العربية السعودية اعلنت أمس نجاح إطلاق قمرين صناعيين للتصوير عاليي الدقة على متن صاروخ صيني من قاعدة بالصين، ونقلت عن رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود إن هذا الإنجار يأتي استكمالا للعديد من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات الفضاء والطيران انسجاما مع رؤية المملكة 2030.





ونقلت "الراي" عن وزير الاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إن بلاده قد تتوسع في عملية "درع الشمال" التي تستهدف أنفاق "حزب الله" وتمدها إلى لبنان "إذا اقتضى الأمر"، قائلًا: "إذا رأينا أننا نحتاج للعمل على الجانب الآخر لكي نهدم الأنفاق فسوف نعمل على الجانب الآخر من الحدود".





دوليًا، ذكرت "الأنباء" حزب حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الألماني المحافظ، انتخب امس أندريت كرامب كارينباور المقربة من المستشارة انجيلا ميركل رئيسة له بعد 18 عاما من تولي ميركل رئاسته، مشيرةً إلى أنها فازت بأكثر من 51% من الأصوات في مؤتمر الحزب في مواجهة فريدريك ميرز خصم ميركل الذي أراد تغيير سياسة الحزب باتجاه اكثر نحو اليمين.





وأفادت "الجريدة" بأن السُلطات الفرنسية تستعد لمواجهة أعمال شغب اليوم في باريس مع دعوة "السترات الصفراء" إلى تظاهرات للأسبوع الثالث على التوالي غير آبهة بالمناشدة الحكومية للتهدئة.



