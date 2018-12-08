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اقتصاد

سعر الأسماك اليوم السبت 8 ديسمبر 2018

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:05 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الأسماك اليومـ السبت 8 ديسمبر 2018، داخل أسواق العبور والجملة، وسجّل سعر كيلو البلطي 23 جنيهًا، والبلطي نمرة 2 بـ19 جنيهًا، والبلطي نمرة 3 بـ9 جنيهات، والبلطي الأسواني بـ27 جنيهًا، وقشر البياض بـ35 جنيهًا، والبياض البلدي يتراوح سعره بين 28 و35 جنيهًا.

وبلغ سعر سمك الثعابين 140 جنيهًا للكيلو، والمكرونة الخليجي بـ38 جنيهًا، والمكرونة السويسي بـ65 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بـ25 جنيهًا، والكابوريا بـ120 جنيهًا، والمرجان 40 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الجمبري نمرة 1 بين 250 و320 جنيهًا، والجمبري نمرة 2 بين 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد بـ85 و165 جنيهًا.
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