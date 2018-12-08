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الشرطة الفرنسية تعتقل 554 من متظاهري السترات الصفراء

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:58 م
صدى البلد
فاطمة رضا
أفادت فضائية "العربية"، في نبأ عاجل لها، بإيقاف الشرطة الفرنسية لـ 554 شخصًا من متظاهري السترات الصفراء، وذلك بعد أن اشتبك المتظاهرون مع عناصر الشرطة الفرنسية، خلال الاحتجاجات على قرارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية.

وأبعدت الشرطة الفرنسية، محتجي السترات الصفراء عن منطقة قوس النصر، وتم إغلاق المعالم الرئيسية في باريس والمتاجر الكبرى، بينما انتشر آلاف من عناصر الشرطة في الشوارع بعدما شهدت العاصمة الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي أسوأ أعمال شغب منذ عقود.

وضربت فرنسا أعمال عنف وقعت نهاية الأسبوع الماضي وشهدت إحراق مائتي سيارة وتخريب قوس النصر وزجّت بحكومة الرئيس ماكرون في أسوأ أزمة تواجهها حتى الآن.
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