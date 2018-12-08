ليفربول ينهى الشوط الأول أمام بورنموث بهدف محمد صلاح .. فيديو

أنهى فريق ليفربول أحداث الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أمام مضيفه بورنموث، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب فيتنس فيرست، فى إطار مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".





سجل الهدف النجم المصري الدولي محمد صلاح فى الدقيقة 25 من زمن المباراة، عقب متابعة لتسديدة روبيرتو فيرمينو من خارج منطقة الجزاء لترتد من يد الحارس أمام صلاح الذي لم يتهاون فى إيداع الكرة فى شباك الحارس.





ويحتل محمد صلاح المركز الثامن في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.



