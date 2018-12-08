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رياضة

ليفربول ينهى الشوط الأول أمام بورنموث بهدف محمد صلاح .. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:22 م
محمد صلاح لحظة تسجيله
محمد صلاح لحظة تسجيله الهدف الاول مع ليفربول
محمد رشاد
أنهى فريق ليفربول أحداث الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أمام مضيفه بورنموث، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب فيتنس فيرست، فى إطار مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج". 

سجل الهدف النجم المصري الدولي محمد صلاح فى الدقيقة 25 من زمن المباراة، عقب متابعة لتسديدة روبيرتو فيرمينو من خارج منطقة الجزاء لترتد من يد الحارس أمام صلاح الذي لم يتهاون فى إيداع الكرة فى شباك الحارس.

ويحتل محمد صلاح المركز الثامن في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز السابع بـ 23 نقطة.
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