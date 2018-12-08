أحمد موسى: أتمنى طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دعوة أمير دويلة قطر لحضور القمة الخليجية مجرد بروتوكول فقط لا غير، مضيفاً: "بأي وش هيشارك تميم في القمة ومعتقدش إنه يجرؤ على الذهاب إلى الرياض".





وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "التدخلات القطرية في المنطقة العربية ودول الخليج مستمرة، من خلال الأبواق الإعلامية الهادفة إلى التدخل في شئون مصر والإمارات والبحرين".





وتابع: "أشك في حضور أمير قطر القمة الخليجية، وأتمنى أن يتم طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، وعلى دول الخليج طرد قطر".



