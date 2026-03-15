من ساعتها الواد لزق لأخوه.. ماذا قال رامز جلال لشقيق أحمد مالك؟

قال الفنان رامز جلال خلال تقديمه برنامج رامز ليفل الوحش: "زمان عشان تتشهر كان لازم تكون صوتك حلو أو بتعرف تمثل أو على الأقل جان، دلوقتي جايلنا كتكوت أخوه ممثل على حق ومن نجوم السينما الآن، ومن ساعتها الواد لزق لأخوه".

وقدّم الفنان رامز جلال الفنان الشاب حسن مالك بطريقته الساخرة المعتادة، حيث أطلق عدة تعليقات كوميدية خلال الحلقة أثارت تفاعل الجمهور.

الشهرة في الماضي

وخلال تقديمه للضيف ببرنامج رامز ليفل الوحش، أشار رامز إلى أن الشهرة في الماضي كانت تحتاج إلى موهبة حقيقية مثل الغناء أو التمثيل، بينما أصبحت في الوقت الحالي أسهل بكثير مما كانت عليه سابقًا، قبل أن يوجّه تعليقًا ساخرًا إلى حسن مالك في إطار الأسلوب الكوميدي الذي يميز البرنامج.

شقيق حسن مالك

كما تطرق رامز إلى أن شقيق حسن مالك هو الفنان أحمد مالك، أحد الوجوه المعروفة في الوسط الفني، مشيرًا مازحًا إلى أن ذلك ساهم في دخوله المجال الفني.

واختتم مقدمته بوصف طريف لحسن مالك قائلًا إنه «سنبلة الفن وبرعم الدراما»، وهي العبارة التي لاقت تفاعلًا واسعًا وضحكًا بين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.