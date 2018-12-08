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فن

أمير كرارة يحافظ على تصفيف شعره بالأفيش الأول لـ كلبش 3

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:12 م
صدى البلد
سعيد فراج
طرحت شركة سينرجي للإنتاج الفني، المنتجة للجزء الثالث من مسلسل «كلبش»، الأفيش الدعائي الأول للمسلسل الذي بدأ تصويره في نوفمبر الماضي، وينتظر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2019.

وانفرد الفنان أمير كرارة بطل المسلسل بالأفيش الدعائي الأول للمسلسل، وظهر عليها مدججا بالأسلحة وخلفه انفجارات ودمار، في حين بدى شعره مصففًا ولم يتأثر بطبيعة الأكشن في المسلسل، كما اعتاد في الجزء الأول والثاني للمسلسل، وهذا ما لاحظة الكثيرون خلال عرض الجزءين العامين الماضيين.

وبدأ أمير كرارة تصوير أول مشاهد "كلبش 3" منتصف نوفمبر الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لأسابيع، بعدها يعودون لتصوير مشاهدهم في مصر.

ويشهد الجزء الثالث من المسلسل تطورات عديدة فى الأحداث وشخصيات جديدة، ومن المقرر أن ينافس به أمير كرارة فى شهر رمضان 2019.

وحقق المسلسل في جزئيه الأول والثانى نجاحا كبيرا، وقام ببطولته أمير كرارة هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكى وأحمد حلاوة وهالة فاخر ومحمود البزاوى ودينا فؤاد ريم ومصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.
أمير كرارة يحافظ على تصفيف شعره بالأفيش الأول لـ كلبش 3
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