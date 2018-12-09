3 اكتشافات أثرية كبري في سقارة تؤكد أهميتها عبر التاريخ.. صور

تعلن وزارة الآثار عن كشف أثري جديد بجبانة سقارة السبت المقبل، وهو الكشف الذي وصفه الدكتور خالد العناني وزير الأثار الأكثر تميزا هذا العام وقامت به بعثة اثرية مصرية.



يأتي هذا إستكمالا لسلسة من الإكتشافات الأثرية في منطقة سقارة توالت علي مدار الشهور الماضية، والتي تؤكد أهمية وقيمة منطقة سقارة.. ونستعرض أبرز 3 إكتشافات في سقارة.



ورشة كاملة للتحنيط



في 14 يوليو الماضي أعلن الدكتور خالد العناني وزير الاثار عن نجاح البعثة الاثرية المصرية الألمانية التابعة لجامعة توبنجن بالكشف عن ورشة كاملة للتحنيط،ملحق بها حجرات للدفن بها مومياوات تعود الي عصر الاسرتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين (664- 404 ق.م)، وذلك اثناء اعمال المسح الاثري بمنطقة مقابر العصر الصاوي، الموجودة جنوب هرم أوناس بسقارة.



كما عثرت البعثة أيضا علي قناع مومياء مذهب و مطعم بأحجار نصف كريمة كان يغطي وجه أحد المومياوات الموجوده بأحد حجرات الدفن الملحقة، هذا بالاضافة الي ثلاثة مومياوات و مجموعة من الاواني الكانوبيةً المصنوعة من الكالسيت ( الالباستر المصري) و عدد من تماثيل الاوشابتي المصنوعة من الفاينس الأزرق و اواني لزيوت التحنيط مكتوب عليها باللغة المصرية القديمة..



واوضح الدكتور رمضان بدري حسين، رئيس البعثة والأستاذ والباحث في الآثار المصرية بجامعة توبنجن أنه يبدو من القراءات المبدئية للكتابات المتهالكة علي القناع أنه يخص كاهنًا من العصر الصاوي، ومن بين ألقابه الكاهن الثاني للإلهة موت وكاهن الإلهة نيوت شا إس وهي إلهة على هيئة ثعبان وذات صلة عقائدية بالإلهة موت.



وبعد الفحص المبدئي للقناع ميكروسكوبيًا تبين أن القناع مصنوع من الفضة المغطاة بطبقة من الذهب وعيونه مطعمة بحجر أسود (ربما عقيق أسود)، ورخام مصري، وأوبسيديان (زجاج بركاني)، وتبلغ مقاساته حوالي 23× 18.5 سم، ووزنه قبل تنظيف العوالق 267.96 جرام. وتعكف البعثة الآن على إعداد مشروع بحثي وترميمي للقناع.



وأشار إلى أن الورشة ذات تخطيط معماري مستطيل ومدخل في الركن الجنوبي الغربي، ومشيدة من الطوب اللبن وأحجار جيرية غير منتظمة الشكل. و تشمل مباني الورشة بئر خبيئة التحنيط، بعمق 13 م وينتهي بحجرة أسفل الأرض، وضع فيها أواني فخارية مدون عليها بالخط الهيراطيقي والديموطيقي أسماء لمواد وزيوت التحنيط.



وتضم الورشة أيضًا حوضين محاطين بجدران من الطوب اللبن، أغلب الظن أن أحدهما خُصصت لوضع ملح النطرون والآخر لإعداد لفائف المومياء الكتانية،ومن أهم عناصر ورشة التحنيط البئر المعروف اصطلاحًا بـ K24. ويقع في منتصف ورشة التحنيط، وتبلغ أبعاده حوالي3 م× 3.50م، ويصل لعمق 30 م. وهو بئر ذو طبيعة خاصة، حيث يشمل علي عدة حجرات دفن منقورة في الصخر على أعماق متباعدة، بالإضافة إلى مومياوات وجدت في منتصفه.



مشرف أعمال الملك



وفي الاول من أكتوبر الماضي نجحت البعثة التشيكية العاملة في ابوصير شمال منطقة سقارة برئاسة ميروسلاف بارتا، في الكشف عن مقبرة ضخمة من الحجر الجيري والطوب اللبن لشخص يدعى كا اير اس يعود لمنتصف الاسرة الخامسة لعهد الملك ني وسر رع والملك نفر اير كا رع.



وكشف الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار، أن صاحب المقبرة كا اير اس كان يحمل عدة القاب في عصر الاسرة الخامسة منها المشرف على اعمال الملك كما وجد منقوش في جدران المقبرة.



من جانبه قال عادل عكاشة رئيس الادارة المركزية للقاهرة والجيزة انه اثناء اعمال الحفائر عثرت البعثة داخل البئر الرئيسي للمقبرة علي تمثال من الجرانيت الوردي مكسور الى جزءين.



ويمثل التمثال صاحب المقبرة جالسا على مقعد صغير بدون مسند يرتدي النقبة القصيرة وباروكة الشعر المحبب كما نقش على المقعد اسم صاحب المقبرة والقابه ومنها السمير الاوحد وكاتم اسرار بيت الصباح ومحبوب سيده.



وأشار الدكتور بارتا إلى ان البعثة الاثرية ستستكمل اعمالها للكشف عن باقي اجزاء المقبرة، وانهاء اعمال التوثيق الاثري.



جبانة مومياوات قطط



وفي 10 نوفمبر الماضي أعلن الدكتور خالد العناني وزير الاثار عن كشف آثري جديد قامت به بعثة آثرية مصرية أثناء أعمال التنقيب الآثري منذ إبريل الماضي في المنطقة الواقعة عند الحافة الصخرية حول الطريق الصاعد للملك اوسركاف بجبانة سقارة الآثرية.



وأوضح العناني أن البعثة عثرت في هذا الكشف علي ثلاث مقابر ترجع لعصر الدولة الحديثة غير منقوشة أعيد استخدامها في العصر المتأخر كجبانة للقطط، بالاضافة الي أربعة مقابر أخري ترجع إلي عصر الدولة القديمة ومنها مقبرة "خوفوإمحات" المشرف على المنشآت الملكية بالقصر الملكي أثناء أواخر الأسرة الخامسة وبداية الأسرة السادسة.



وصرح الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار انه تم العثور ولاول مرة علي مومياوات لجعارين في جبانة منف الاثرية ،حيث كشفت البعثة علي مومياوتين لجعارين كبيرة الحجم داخل تابوت من الحجر الجيري مستطيل الشكل ذو غطاء مقبي رسمت عليه ثلاث جعارين بالمداد الأسود.



بالاضافة الي عدد كبير من مومياوات الجعارين الصغيرة ،وتابوت اخر من الحجر الجيري مربع الشكل عليه جعران واحد بالمداد الأسود وبداخله مومياوات لجعارين،وتم الكشف عن العشرات من مومياوات القطط وحوالي100تمثال خشبي لقطط،و1000 تميمة من الفيانس .