موجز الأخبار.. السيسي يشارك بمنتدى أفريقيا 2018.. وأبو العينين: القارة غنية بشبابها

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه، نقدّم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.
والتي جاء من أبرزها، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى أفريقيا 2018، وحديثه عن مستقبل الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الأمل في الشباب موصيًا إياهم بالعمل الدءوب والإبداع.
وجاء ضمن الأخبار الهامة أيضًا حديث رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الاقتصادي العربي؛ والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي؛ عن الموارد التى تتميز بها القارة السمراء مؤكدًا أنها غنية بمواردها وشبابها، وآن الأوان لكي تصبح دولاً مُصدّرة للعالم.