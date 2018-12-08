موجز الأخبار.. السيسي يشارك بمنتدى أفريقيا 2018.. وأبو العينين: القارة غنية بشبابها

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والتي جاء من أبرزها، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى أفريقيا 2018، وحديثه عن مستقبل الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الأمل في الشباب موصيًا إياهم بالعمل الدءوب والإبداع.



