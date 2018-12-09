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أخبار العالم

خليفة المستشارة الألمانية تبكي خلال حفل تنصيبها.. فيديو

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:34 ص
أنجريت كرامب كارينباور
أنجريت كرامب كارينباور رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي
أحمد محرم
بثت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو، ظهرت فيه أنجريت كرامب كارينباور، خليفة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهى تبكي عندما كانت تستعد لإلقاء أول خطاب لها أمام الحزب بعد فوزها.

وانتخب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني أمس الجمعة أنجريت كرامب كارينباور، القريبة من المستشارة أنجيلا ميركل رئيسة للحزب .

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قالت ميركل: "أشعر بالامتنان لشغلي الرئاسة 18 عاما".. "إنها فترة طويلة بالتأكيد شهد خلالها الحزب نجاحات وإخفاقات عديدة". 

واضطرت ميركل (64 عاما) للإعلان عن تخليها عن قيادة الحزب بعد انتخابات أكتوبر الماضي في اثنتين من المناطق الألمانية، التي كانت نتائجها مخيبة للآمال.

ويتوقع كثيرون رحيل المستشارة الألمانية من منصبها اعتبارا من العام المقبل بعد الانتخابات الأوروبية في مايو إذا منيت الأحزاب التقليدية بهزيمة جديدة، وعلى أقصى حد في الخريف بعد انتخابات في ثلاث مقاطعات تشكل معقلا لليمين القومي.




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