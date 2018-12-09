ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأهلى يلتقى طلائع الجيش فى مواجهة قوية بالدورى الممتاز .. اليوم

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:05 ص
جانب من لقاءات الأهلى
جانب من لقاءات الأهلى وطلائع الجيش الماضية
عمرو الحلوانى
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية عندما يلتقي مع طلائع الجيش اليوم بملعب السلام فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

ويسعى الأهلى بقيادة مدربه محمد يوسف إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالى بعد الفوز على كل من بتروجت والجونة من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة على لقب البطولة.

وعلى الجانب الآخر يدخل طلائع الجيش المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد الإعداد الجيد للمباراة تحت قيادة المدير الفنى البلجيكى لوك إيميل.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة محتلا بها المركز العاشر بينما يقع الطلائع فى المركز الثامن برصيد 18 نقطة.
loading...

ترشيحاتنا

نادي تشيلسي يحقق في تعرض نجم مانشيستر سيتي لإهانات عنصرية..فيديو

ناقد رياضي: الأهلي يحتاج رمضان صبحي وأتمنى رحيل النني عن أرسنال

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أسباب مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا

سلجوق يونتام يكشف حقيقة مشاركته بيرين سات بطولة مسلسلها الجديد

رسميا.. الإسماعيلي يقرر عرض عصام الحضري للبيع

فى موسمه.. الطريقة الصحيحة لشراء وتخزين القرنبيط

كيف نحمى أطفالنا من برد الشتاء ؟

إف بي آي اعتقلته بالجرم المشهود.. فضيحة ضابط كبير في الجيش الأمريكي

رانيا يوسف لمنتقديها: شكرا شيلتوا عنى ذنوب كتير قوى.. فيديو

ماكرون يحيي شجاعة رجال الشرطة خلال احتجاجات السترات الصفراء

تعاني من الأنيميا إليك قائمة بأفضل الأطعمة لعلاجها

عائلة مجرمة جدا.. 200 عملية سطو في سنة والأحكام صادمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

فيديو

شاهد.. قمصان ميسي ومارادونا في مزاد لملابس نجوم كرة القدم في إيطاليا
المرور تنصح باستخدام طرق بديلة لكثافات كوبري أكتوبر.. فيديو
منتدى أفريقيا 2018.. الرئيس السيسي: تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب.. ورسالة خاصة لشباب القارة السمراء
رئيس بني عبيد: فوزنا على الزمالك تطبيقًا لمقولة إذا الشعب يوما أراد الحياة
بني عبيد يدعو الزمالك لحضور الاحتفال بمرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟