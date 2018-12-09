الأهلى يلتقى طلائع الجيش فى مواجهة قوية بالدورى الممتاز .. اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية عندما يلتقي مع طلائع الجيش اليوم بملعب السلام فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.



ويسعى الأهلى بقيادة مدربه محمد يوسف إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالى بعد الفوز على كل من بتروجت والجونة من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة على لقب البطولة.



وعلى الجانب الآخر يدخل طلائع الجيش المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد الإعداد الجيد للمباراة تحت قيادة المدير الفنى البلجيكى لوك إيميل.



ويمتلك الأهلى 17 نقطة محتلا بها المركز العاشر بينما يقع الطلائع فى المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

