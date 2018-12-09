التعليم: إعداد كوادر تربوية قادرة على التغيير عبر أكاديمية تطوير المناهج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها مهتمة حاليًا بنقل أحدث التقنيات العالمية لتصميم المناهج، لتمكين مطوري المناهج بالوزارة لتطبيق رؤية التعليم 2.0.





وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، إن شركة ديسكفري إديوكيشن، قدّمت برنامج "أكاديمية تطوير المناهج"، وهو برنامج يقدم تدريباً عالمياً يُركز على التصميم التعليمي والتنفيذي، وتوصيل أفضل الممارسات لإعداد كوادر تربوية قادرة على قيادة التغيير في قطاع التعليم من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي.



