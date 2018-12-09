التعليم: إعداد كوادر تربوية قادرة على التغيير عبر أكاديمية تطوير المناهج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها مهتمة حاليًا بنقل أحدث التقنيات العالمية لتصميم المناهج، لتمكين مطوري المناهج بالوزارة لتطبيق رؤية التعليم 2.0.
وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، إن شركة ديسكفري إديوكيشن، قدّمت برنامج "أكاديمية تطوير المناهج"، وهو برنامج يقدم تدريباً عالمياً يُركز على التصميم التعليمي والتنفيذي، وتوصيل أفضل الممارسات لإعداد كوادر تربوية قادرة على قيادة التغيير في قطاع التعليم من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي.
أشارت الوزارة إلى أن هذا البرنامج التدريبي يركز على كيفية تطبيق النظريات العلمية لتطوير عملية التعليم، ومن ضمن هذه النظريات: البحث والاستقصاء المستقل، وكتابة وتطوير المعايير، وأفضل ممارسات المناهج مُتعددة التخصصات وتعلم القراءة الكتابة والحساب، وتصميم المحتوى كجزء من تحسين الجودة المتواصل ، وتحسين طرق التدريس وأساليب تقييمات الطلاب.