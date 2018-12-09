بدء وصول قادة ورؤساء دول التعاون الخليجى إلى الرياض

بدأ اليوم "الأحد" قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي في الوصول إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور قمة التعاون الخليجية التاسعة والثلاثين.



وقد وصل محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزارء لدولة الإمارات حاكم دبى، كما وصل وفد سلطنة عمان برئاسة فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان .



ووصل وفد مملكة البحرين برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما وصل رئيس وفد دولة الكويت برئاسة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.



وكان فى استقبال قادة دول مجلس التعاون الخليجى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



ووصل الى الرياض وزير الدولة للشئون الخارجية القطرى سلطان المريخي ليرأس وفد بلاده.



ومن المقرر أن تبدأ فى وقت لاحق اليوم أعمال القمة الخليجية والتى تناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجى المشترك فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية، كما تبحث تطورات الأوضاع فى المنطقة والمواقف الدولية تجاهها إضافة إلى النظر فى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة للمجلس.

