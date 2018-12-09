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رياضة

أتليتكو مدريد يستقر على بديل دييجو كوستا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:05 م
صدى البلد
القسم الرياضي
استقر نادي أتليتكو مدريد على التعاقد مع ماكسي جوميز مهاجم فريق سيلتا فيجو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض غياب دييجو كوستا، والذي سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلي 3 أشهر بسبب الإصابة.

"وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة أتلتيكو مدريد تخطط للتعاقد مع ماكسي جوميز، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل تدعيم هجوم الفريق.

وشارك ماكسي جوميز في 14 مباراة مع أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 4 آخرين.

يذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 28 نقطة.
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