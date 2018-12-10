تنسيقية شباب الأحزاب: مصر ستصبح الملجأ لكل من يريد تطوير مجتمعه

قال محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، إن مصر أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي سوف تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان، كما أن أولى خطواتها ستكون للشباب لأنهم محور الارتكاز في المجتمع.



وأضاف "القط" لـ"صدى البلد"، إن مصر توجهت لشباب القارة الأفريقية من خلال ريادة الأعمال والإبتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها قامت بعدة مبادرات من بينها مشروعات التدريب المشتركة بين الشباب المصري والأفريقي فى المجالات المختلفة التى سوف تعزز اندماج الشباب وإعادة توجيه نظرهم لمصر بأنها قبلة يتوجه إليها عندما يريد بناء نفسه، مؤكدا أن مصر ستصبح الملجأ والملاذ لكل من يريد تطوير مجتمعه الأفريقي.



وذكر أن مصر ستستخدم امكانياتها وأدواتها فى المساهمة فى البنية التحتية للقارة الأفريقية ومدها بالطاقة، فضلا عن المساعدة فى بناء المجتمع سواء فى التعليم والصحة والمشروعات والتى تعد عصب الاقتصاد.



وأكد أن الجهات المعنية فى الدولة بدأت بالفعل فى تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم الأخير، والتى من بينها وزارة الاستثمار التى قامت فى مؤتمر افريقية بعقد مشروعات مشتركة مع بعض الدول الأفريقية والتى التى سوف يشارك فيها الشباب الافريقي فضلا عن فتح مجالات لريادة الاعمال.



كما أشار إلى أنه بعد اختيار أسوان عاصمة للشباب جار الإعداد لعدد من المشروعات والمؤتمرات لمناقشة كافة القضايا التى تهم الشباب الأفريقي، قائلا:" نأمل أن تستطيع مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال الفترة المقبلة، ان تكون فترة غير عادية تحقق آمال وطموحات المجتمع الأفريقي وخاصة الشباب".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال جلسة "شباب رواد الأعمال بأفريقيا" بمنتدى أفريقيا 2018 الكوميسا : "إننا نؤكد تماما أن الشباب أغلى ما نملك من ثروة، كما نؤمن بأن أفكارهم المبتكرة هي المحفز الأساسي للنشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.. فأنتم القوة والطاقة القادرة على صناعة مستقبل أكثر إشراقا لقارتنا الشابة.. تحتم علينا التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي مواصلة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحفيز وتنمية ريادة الأعمال في إفريقيا وتوحيد الجهود نحو تمكين شباب قارتنا وتوفير الإمكانيات التي تسمح لهم بإطلاق طاقاتهم وتنمية قدراتهم في الإبداع".