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برلمان

برلماني: تصدير الكهرباء لأفريقيا يرفع من شأن مصر أمام العالم

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
القسم السياسى
قال النائب محمد الزيني، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر في الفترة الحالية تشهد طفرة كبيرة في الطاقة الكهربائية، ما يتيح لها التصدير إلى أفريقيا والدول الخارجية الأمر الذي يرفع من شأنها أمام العالم. 

وأضاف الزيني لـ"صدى البلد"، أن مصر في الفترة السابقة كانت لديها أزمة في نقص مصادر الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن وزارة الكهرباء استطاعت وضع خطة تقضي على هذه الازمة ونجحت بالفعل في ذلك، كما أنها قامت بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعمل على تصدير الفائض من الكهرباء إلى الخارج ما يصب في مصلحة الدولة من توفير عملة صعبة لها وتزويد الطاقة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

وتابع النائب: "الرئيس السيسي قائد عظيم يعمل جاهدا لبناء دولة حديثة ولابد من التعاون الجاد لتحقيق المنفعة العامة للدولة"، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية دليل على أن مصر تسير في الطريق الصحيح.

كان قد كشف محمد شاكر وزير الكهرباء أن مصر تعمل حاليا على اتفاقية لربط خط كهرباء لقبرص، ومنها إلى اليونان وأوروبا، موضحًا أن تلك الخطة ستحتاج إلى مراحل عدة خلال السنوات المقبلة، فمصر بها أماكن يمكن أن تنتج الكهرباء بما يعادل 90 ألف ميجاوات، وهي قدرة عالية، كما أن هناك محطات في السد العالي ومناطق أخرى تصل قدرتها إلى 2832 ميجاوات، وهو ما يؤهل مصر لمكانة مركزية وهامة في مجال الطاقة الكهربائية، خاصة أن زيادة الاستثمار ستزيد من استهلاك الكهرباء.
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