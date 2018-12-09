برلمانى يداعب رئيس مجلس النواب بطريقتة الخاصة

داعب النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب، الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، قائلا له،: "حمد الله على السلامة ياريس، منورنا، واحنا من غيرك النهارده كنا زى اللى من غير اب".





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.



