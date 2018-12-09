ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانى يداعب رئيس مجلس النواب بطريقتة الخاصة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:21 م
الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
داعب النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب، الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، قائلا له،: "حمد الله على السلامة ياريس، منورنا، واحنا من غيرك النهارده كنا زى اللى من غير اب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. 

كما شهدت الجلسة توجيه التحية من الأعضاء لرئيس المجلس، حيث الجلسة العامة للمجلس، تأخرت انعقادها اليوم، لمدة خمس ساعات، بسبب مشاركة رئيس المجلس في مؤتمر شباب أفريقيا ٢٠١٨ بشرم الشيخ، حيث أعلن النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، ظهر اليوم، عن تأجيل انعقاد الجلسة العامة للرابعة مساء اليوم.
loading...

ترشيحاتنا

البحرين تعلق على غياب أمير قطر عن قمة مجلس التعاون الخليجي

مدرب الزمالك السابق يفتح النار على لاعبي الدوري المصري..فيديو

فاروق جعفر:الأهلي يحتاج موسمين لبناء فريق قوي

مصرع عروسين اختناقا بالغاز في أسيوط

النجم الساحلي يصدم الأهلي: لن نتنازل عن 5 ملايين دولار للاستغناء عن بن عمر

عبد الشافي يتحدث لصدى البلد عن عودته للزمالك.. وتأثير جروس.. والتتويج بالبطولة العربية

تعرف على قصة زواج كرم مطاوع من والدة الراحل عمرو سمير

وكيل شيكابالا يكشف حقيقة قرب انتقال اللاعب للاتحاد السكندري

مصر تكشف حقيقة تزوير شهادات الكويتيين بالجامعات المصرية

بث مباشر.. العاهل السعودي يفتتح أعمال القمة الخليجية الـ 39

بعد غيابه عن القمة الخليجية.. تميم المنبوذ في القمم العربية يواصل عزلته

صحيفة: جهاديون يخططون لهجوم كيميائي مدمر في بريطانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

حكاية بطانة الفساتين.. ظهرت في العصر الفيكتوري واختفت في 2018

شاهد.. الرئيس السيسي خلال مشاركته في افتتاح منتدى أفريقيا 2018

فيديو

الأهلي وطلائع الجيش 30 دقيقة .. مروان محسن يتقدم للأهلي بهدفين .. فيديو
الأهلي يتقدم بهدفين في دقيقتين على طلائع الجيش عن طريق مروان محسن .. فيديو
بدء توافد جماهير بوكا جونيورز وريفر بليت إلى البرنابيو لحضور النهائي ..والشرطة تقف بالمدرعات
ريال مدريد يفوز بصعوبة على هويسكا 1-0 في الدوري الإسباني.. فيديو
فيديوجراف| هروب أمير قطر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟