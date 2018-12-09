شاهد.. طلاب التربية العسكرية بجامعة الأزهر يرددون أغنية قالوا إيه

نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر عرضا لطلابها من مختلف الكليات في إطار الدورة الحالية التي يشترك بها الطلاب.



وردد طلاب الكليات فى التربية العسكرية، كلمات أغنية "قالوا ايه علينا دولا وقالوا ايه" وألهبت الأغنية الوطنية حماس عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، لما حملته من حماس ومثابرة لرفع الروح المعنوية لكل من يسمعها.



""قالوا إيه علينا دولا قالوا أيه" تلك الأغنية التي انتشرت كالبرق على وسائل التواصل الاجتماعي وأذاعتها عدة قنوات ومحطات فضائية تخليدًا للشهيد أحمد المنسي ورفاقه من الكتيبة 103.



"قالوا أيه علينا دولا قالوا أيه.. منسي بأه أسمه الاسطورة.. من أسوان للمعمورة وقالوا أيه.. شبراوي وحسنين عرسان.. قالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبنان وقالوا أيه.. خالد مغربي دبابة بطل وجميه احنا غلابة.. العسكري علي من الشجعان كان راجل ومن الفرسان.. أبطالنا في سينا طيرانا فوقينا.. حامين أراضينا.. أبطال شقيانة.. العدو يخشانا والموت يهوانا.. رايحين لشهادة".