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رياضة

أحمد المهدي: لاعب الزمالك مستمر مع طلائع الجيش حتى نهاية الموسم.. فيديو

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
عمرو أبو بكر
أكد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن مصطفى محمد لاعب الفريق والمعار من الزمالك مستمر مع الفريق العسكري لنهاية الموسم.

وقال المهدي فى تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: لم يتحدث معنا أحد من الزمالك من أجل عودة مصطفى محمد فى يناير.

وتابع : علاقتنا قوية للغاية مع مسئولي الزمالك، ولا يوجد أي خلاف معهم.
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