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رياضة

أحمد شوبير ضيف الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:04 ص
الكابتن أحمد شوبير
الكابتن أحمد شوبير
حمزة شعيب
يستضيف الإعلامي هاني حتحوت فى برنامج "الماتش" على فضائية "صدى البلد" اليوم الإثنين، الكابتن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة وذلك في أول حوار بعد اختياره للمنصب الجديد بالتزكية.

ويتحدث أحمد شوبير خلال الحوار عن تغيير أنظمة بطولات الاتحاد ومستقبل الكرة المصرية، وكذلك ما تشهده بعض الأندية من أزمات، والتحكيم، وآخر استعدادات منتخب مصر لأمم أفريقيا 2019.
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