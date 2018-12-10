ترامب يكشف حقيقة اختيار شخص لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يختار حتى الآن الشخص الذي سيتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض، حيث كذب كافة الأنباء التي تحدثت عن شخصيات عدة.





وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "أنا بصدد إجراء مقابلات مع بعض الأشخاص الرائعين لحق لنيل منصب كبير موظفي البيت الأبيض".





وأضاف: "الأنباء الكاذبة تقول إن نيك آيزر سيكون هو من سيتولى المنصب بشكل مؤكد، وهو شخص شخص رائع، ساتخذ قراري النهائي قريبا".



