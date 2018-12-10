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أخبار العالم

ترامب يكشف حقيقة اختيار شخص لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:14 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
شريف سيد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يختار حتى الآن الشخص الذي سيتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض، حيث كذب كافة الأنباء التي تحدثت عن شخصيات عدة. 

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "أنا بصدد إجراء مقابلات مع بعض الأشخاص الرائعين لحق لنيل منصب كبير موظفي البيت الأبيض". 

وأضاف: "الأنباء الكاذبة تقول إن نيك آيزر سيكون هو من سيتولى المنصب بشكل مؤكد، وهو شخص شخص رائع، ساتخذ قراري النهائي قريبا". 

وكانت أنباء قد تداولتها العديد من وسائل الإعلام حول شخصية كبير موظفي البيت الأبيض المقبل، حيث أشاروا إلى أن نيك آيزر أصبح بعيد عن هذا المنصب.
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