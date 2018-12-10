دراسة: تغيرات المناخ تجعلنا أغبياء

أكدت دراسة حديثة أن ارتفاع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن التغيرات المناخية، يمكن أن يتسبب في انخفاض القدرات العقلية للعمال في جميع أنحاء العالم.



وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أشرف على الدراسة باحثون من جامعة كوليدج فى العاصمة البريطانية لندن، والتى توصلت إلى أن تلك الغازات يمكن أن تؤثر على ذاكرتنا وتركيزنا وقدراتنا في اتخاذ القرار، خاصةً ثاني أكسيد الكربون في أماكن العمل الذى يجعل الموظفين أكثر بطئا وأقل قدرة على إنجاز المهام بنجاح فى العمل.



وأضاف فريق من جامعة كاليفورنيا أن الأداء المعرفي للإنسان يتراجع مع زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون، ووجود علاقة بين تلوث الهواء والقدرات المعرفية.

