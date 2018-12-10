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عالم مصريات: طقوس الشعوذة للأجانب بمعبد الكرنك صحيحة وليست المرة الأولى .. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:26 ص
طارق موسى
أكد فرنسيس أمين، الباحث في علوم المصريات، أن طقوس الشعوذة التى يمارسها بعض السياح بمجمع معابد الكرنك في الأقصر صحيحة وليست المرة الأولى التى يقومون بها ، بل انهم يقومون بهذه الأفعال من أجل التبرك بها، مشيرا إلى أن الطقوس الغيبية لعبادة الآلهة المصرية قديمة وأتباعها بالملايين حول العالم.

وأضاف - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام المذاع على قناة - أن العالم يعرف عبادة الأهرامات منذ القرن الـ16، مؤكدًا أن القانون يحظر أداء الطقوس أمام الآثار المصرية، ويجب على الحراس أن يكون لديهم وعي وإدراك بخطورة ذلك على اَثار مصر.

ونوه إلى أنه وجدت بعض الآثار تتأثر بسبب وضع الأيادي عليها، والعرق اللي في يد السائح يترك بصمات سوداء وفطريات على النقوش.


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