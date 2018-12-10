حبس 18 عاطلا بتهمة حيازة أسلحة ومواد مخدرة بدون ترخيص بالقليوبية

امرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس 18 عاطلا 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.



وأصدر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بتكثيف الحملات الامنية لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون.



وعلى الفور قامت حملة موسعة أسفرت عن ضبط 18 عاطلا وبحوزتهم 8 قطعة أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وتولت التحقيق.



