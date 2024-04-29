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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل يحدد موعد اعتراف دول أوروبية بفلسطين

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه من المتوقع أن تعترف عدة دول أوروبية بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو المقبل.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على أهمية وضع حلول للوضع الفلسطيني بشكل شامل.

وشدد الأمير فيصل في جلسة حوارية له في المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على أنه لا يمكن تجاهل ما يعانيه الفلسطينيون في الضفة الغربية.

وقال الوزير السعودي: "نحتاج إلى مسار ذي مصداقية ولا رجعة عنه لإنشاء دولة  فلسطينية".

وأضاف أن الأمم المتحدة تقدر إعادة إعمار غزة في 30 عاما.

وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن العالم يمر بتحديات خطيرة مع تزايد المنافسة الجيوسياسية.

وقال بلينكن، إن منطقة الشرق الأوسط كانت "قاب قوسين" من اندلاع حرب شاملة.

وحول الصراع في غزة، أكد بلينكن أن واشنطن تبذل جهودا مكثفة لمنع توسع الصراع في الشرق الأوسط وتقوم بكل ما في وسعها للحيلولة دون المعاناة الإنسانية في غزة.

وشدد بلينكن على أن التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح المحتجزين أفضل الطرق لوقف الحرب في غزة؛

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الدولة الفلسطينية

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