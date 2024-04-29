أحمد زعيم يكشف لـ صدى البلد عن تفاصيل أغنيته مع راغب علامة

أعرب النجم المطرب والملحن أحمد زعيم لـ صدي البلد عن سعادته بتعاونه الجديد مع السوبر ستار راغب علامة، من خلال الأغنية الجديدة التى تحمل عنوان "التقيل تقيل".

وأوضح زعيم أنه من المتوقّع أن تصدر الأغنية الجديدة خلال الأيّام القليلة المقبلة على اليوتيوب، وجميع المنصّات الإلكترونيّة.

أغنية "التقيل تقيل" كلمات أحمد راؤول وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد عادل وميكس وماستر أمير محروس، وهي باللهجة المصرية تتغزل بالحبيب ورقي صفاته وأفعاله.

وتعتبر هذه الأغنية ثانى تعاون بين زعيم والفنان راغب علامة، حيث كان أول تعاون بينهما منذ اكثر من عام فى أغنية "تعاليلى" كلمات محمد عاطف وتوزيع توما.

والمفاجأة الأخرى هى التعاون الثالث بينهما من خلال أغنية جديدة سيتم طرحها فى الصيف المقبل

وقال أحمد زعيم: إن شاء الله فى الصيف هيكون فيه تعاون آخر وعمل مفاجأة فى الكلمات والتوزيع بعتبرها من الاغانى او التجارب الجديدة علي وعلى الفنان راغب علامه لأنه فنان ذكى وبيفكر دائما يقدم الجديد ليه ولجمهوره، والاغنيه من كلمات احمد حسن راؤول وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وأضاف زعيم: أنا كملحن وعلى المستوى الشخصى عاشق للفنان راغب علامه ولصوته ولفنه وتجمعنا صداقة.

يذكر أن الفنان أحمد زعيم كانت آخر ألحانه، منذ ثلاثه أشهر، مع النجم وائل جسار فى أغنية "كل وعد" والتى حققت نجاحا كبيرا وتصدرت التريند فتره طويلة، من كلمات رفيق نجيب وتوزيع وسام عبد المنعم.. أما آخر أعماله الغنائية كانت أغنية " ياعراف" التى صدرت فى بداية عام ٢٠٢٣ العمل التريو الذى جمع بين أحمد زعيم وأحمد سعد ومروان نوردو، وكانت من ألحان احمد زعيم وكلمات محمد الفقى وتوزيع توما.