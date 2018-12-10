توقف حركة القطارات بألمانيا إثر بدء إضراب العمال عن العمل

قالت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إن جميع خطوط القطارات الرئيسية توقفت صباح اليوم /الاثنين/؛ إثر بدء إضراب العمال عن العمل على مستوى البلاد لمدة أربع ساعات؛ لزيادة الضغوط في خلاف بشأن الأجور.



وقال متحدث باسم الشركة الألمانية في تصريحات -حسبما أفادت قناة العربية الحدث الإخبارية - إن " القطارات السريعة والخدمات داخل المدن تأثرت بالإضراب".



يذكر أن جولة مفاوضات بين الشركة ونقابة عمال السكك الحديد -الذين يطالبون برفع رواتب 160 ألف موظف بنسبة 7,5 %- انتهت سابقًا من دون اتفاق، وقالت المفاوضة باسم نقابة عمال السكك الحديدية الألمانية، ريجينا راش زيمبا إن "الشركة قدمت عروضا لا تلبي مطالب أعضائنا".



