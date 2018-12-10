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أخبار العالم

توقف حركة القطارات بألمانيا إثر بدء إضراب العمال عن العمل

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
أ ش أ
قالت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إن جميع خطوط القطارات الرئيسية توقفت صباح اليوم /الاثنين/؛ إثر بدء إضراب العمال عن العمل على مستوى البلاد لمدة أربع ساعات؛ لزيادة الضغوط في خلاف بشأن الأجور.

وقال متحدث باسم الشركة الألمانية في تصريحات -حسبما أفادت قناة العربية الحدث الإخبارية - إن " القطارات السريعة والخدمات داخل المدن تأثرت بالإضراب".

يذكر أن جولة مفاوضات بين الشركة ونقابة عمال السكك الحديد -الذين يطالبون برفع رواتب 160 ألف موظف بنسبة 7,5 %- انتهت سابقًا من دون اتفاق، وقالت المفاوضة باسم نقابة عمال السكك الحديدية الألمانية، ريجينا راش زيمبا إن "الشركة قدمت عروضا لا تلبي مطالب أعضائنا".

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