مئات العاملين الإسرائيليين يتظاهرون في بئر سبع ضد نتنياهو

دعا اتحاد العاملين الإجتماعيين اليوم الإثنين، إلى مواصلة الإضراب في منطقة بئر سبع ضد تجاهل الحكومة لمطالبهم في أعقاب تجاهل وزير المالية الاسرائيلى "موشيه كاهلون" المستمر لمطالب الإخصائيين الإجتماعيين.



وذكرت القناة "20"، أن موظفي المؤسسات الإجتماعية عازمين على مواصلة الإحتجاج لإنعدام الأمان أثناء عملهم، وعدم تلبية متطلباتهم المتكررة والعبء الثقيل على عاتقهم من قبل مؤسسات الدولة كافة دون الإلتفات إلى مستحقاتهم.



وجدير بالذكر أن المظاهرة انطلقت يوم الخميس الماضي، في القدس وشارك فيها مئات العاملين والعاملات في جميع المناطق، وأسفر الإحتجاج عن شلل في حركات المرور وتعطيل جميع الخدمات الإجتماعية في إسرائيل.