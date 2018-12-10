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برلمان

برلماني يكشف عن مدرستين ترفضان تحية العلم وتفرضان النقاب

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:59 م
صدى البلد
أسامة علي
تقدم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن وجود مدرستين تحرضان الطلبة على كراهية الدولة.

وأوضح بدر فى طلبة أن إحدى المدرستين تتبع الشيخ السلفى محمد حسين يعقوب، وكلتا المدرستين تفرضان منع تحية العلم إضافة إلى إجبار المعلمات والطالبات على ارتداء النقاب.

وأضاف بدر أن فرض ارتداء النقاب يخالف القرار الوزاري الصادر 1995 بحظر ارتداء النقاب للمعلمات والطلبة، إضافة إلى أنهما تحرضان على كراهية الدولة، مشيرا إلى أن اسم المدرستين هما "النوران" بصفط اللبن و مدرسة "المعتمدية" الشهيرة بـ السنية بكرداسة .
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