أمين الفتوى يوضح الأوقات التي يكره فيها الصلاة

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " تفوتني صلاة الفجر، متى أقضيها ؟ "





وقال "عاشور" في إجابته على السؤال الوارد إليه، إن صلاة الفوائت تصلى في أي وقت ولا يوجد بالنسبة لها وقت كراهة او محرم، لافتا إلى أن الأوقات التي يكره فيها الصلاة هي بعد الفجر إلى شروق الشمس بـ 20 دقيقة وبعد صلاة العصر الي المغرب، ولكن الصلاة المكروهة هنا هي النفل المطلق التي لا سبب لها.



