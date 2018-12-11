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ديني

أمين الفتوى يوضح الأوقات التي يكره فيها الصلاة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
القسم الديني
ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " تفوتني صلاة الفجر، متى أقضيها ؟ "

وقال "عاشور" في إجابته على السؤال الوارد إليه، إن صلاة الفوائت تصلى في أي وقت ولا يوجد بالنسبة لها وقت كراهة او محرم، لافتا إلى أن الأوقات التي يكره فيها الصلاة هي بعد الفجر إلى شروق الشمس بـ 20 دقيقة وبعد صلاة العصر الي المغرب، ولكن الصلاة المكروهة هنا هي النفل المطلق التي لا سبب لها.

وأضاف أمين الفتوى، أن الصلاة التي لها سبب ويجوز صلاتها في أوقات الكراهة، هي صلاة الاستخارة وركعتي قضاء الحاجة وصلاة الجنازة، منوها بأن صلاة الفوائت يجوز صلاتها في أي وقت ذلك لأن المسلم لا يعرف متى يحين قضاء الله.
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