ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الاتحاد المصري لكرة السلة: نثق فى انتماء محترفنا في الدوري التركي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:52 م
صدى البلد
محمد سمير
أكد الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ثقته في انتماء اللاعب عاصم مرعي المحترف بالدوري التركي ورغبته الدائمة في ارتداء قميص منتخب بلاده.

ورفض رئيس الاتحاد الاتهامات الموجهة إلى اللاعب بأنه تقاعس عن تمثيل المنتخب المصري في المرحلة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2019 بالصين والتي أقيمت في أنجولا.

وشدد أبو فريخة ان مجلس الادارة بالكامل يثق في لاعبه الدولي وأن عاصم مرعي لم يتأخر يومًا عن تلبية نداء المنتخب الوطني في أي مباراة منذ أن بدأ ممارسة اللعبة وأن الإصابة كانت السبب وراء عدم انضمامه رفقة زملائه في التصفيات الأخيرة متمنيًا له التوفيق مع ناديه التركي في الفترة المقبلة.
loading...

ترشيحاتنا

بدون الماء.. كيفية تنظيف البوتاجاز من الشحوم والصدأ

شاهد.. دماء ساندرا بولوك بسبب بير بوكس

إسرائيل ترفض بيع طائرات بدون طيار لـ دولة خليجية

نادية مراد بعد تسلمها نوبل: لا توجد أى جائزة تعيد للإيزيديين كرامتهم.. فيديو

حقيقة طلاق معز مسعود وشيري عادل

الأهلي يطلب حضور 30 ألف مشجع في مواجهة جيما الإثيوبي بدوري الأبطال

السترات الصفراء تصل ألمانيا.. فيديو

وجنت قطر على نفسها.. بعد انسحابها من الأوبك تتفوق عليها أستراليا فى إنتاج الغاز المسال..فما مصيرها فى سوق النفط؟

محمد صلاح ينافس على التشكيلة المثالية بدوري أبطال أوروبا لعام 2018

شاهد.. ضحك نجيب محفوظ خلال الحديث عن الحسد في لقاء نادر مع البابا شنودة

بعد محمد محمود.. دجلة يوافق على رحيل محمود مرعى إلى الأهلى

حقيقة إلغاء تطبيق الثانوية التراكمية بالمعاهد الأزهرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تبهر الحضور بفستان أنيق خلال تكريمها في لبنان.. صور

شاهد.. دماء ساندرا بولوك بسبب بير بوكس

تكريم لبناني لـ درة عن مجمل أعمالها.. صور

العربية لحقوق الإنسان: 22 مليون يمني يحتاجون خدمات للبقاء على قيد الحياة

وزير الشباب والرياضة يستقبل والد محمد صلاح ..صور

فيديو

ممثلة تركية تكشف تفاصيل مشاركتها فى فيلم لص بغداد مع نجل الزعيم
فيديوجراف.. نجاح ولادة أول طفل من رحم متبرعة متوفاة
بصوت رائع.. سهام صالح تغني في صدى البلد وصفولي الصبر لأم كلثوم .. فيديو
شاهد..مواطنون عن مكافأة نهاية الخدمة للزوجة: هيرفع نسبة الطلاق
نادية مراد بعد تسلمها نوبل: لا توجد أى جائزة تعيد للإيزيديين كرامتهم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟