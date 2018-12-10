الاتحاد المصري لكرة السلة: نثق فى انتماء محترفنا في الدوري التركي

أكد الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ثقته في انتماء اللاعب عاصم مرعي المحترف بالدوري التركي ورغبته الدائمة في ارتداء قميص منتخب بلاده.



ورفض رئيس الاتحاد الاتهامات الموجهة إلى اللاعب بأنه تقاعس عن تمثيل المنتخب المصري في المرحلة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2019 بالصين والتي أقيمت في أنجولا.



وشدد أبو فريخة ان مجلس الادارة بالكامل يثق في لاعبه الدولي وأن عاصم مرعي لم يتأخر يومًا عن تلبية نداء المنتخب الوطني في أي مباراة منذ أن بدأ ممارسة اللعبة وأن الإصابة كانت السبب وراء عدم انضمامه رفقة زملائه في التصفيات الأخيرة متمنيًا له التوفيق مع ناديه التركي في الفترة المقبلة.