السترات الصفراء يشاهدون خطاب ماكرون

شاهد المتظاهرون من حركة "السترات الصفراء" أول خطاب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أزمة الاحتجاجات المتواصلة احتجاجا على إصلاحاته.



وقال ماكرون في خطابه التليفزيوني إن فرنسا تواجه حالة طوارئ اقتصاديا واجتماعيا، وإنه يتحمل مسئوليته في إثارة مشاعر الغضب لدى البعض.



وأضاف أنه يمكننا إيجاد حل للخروج من الأزمة الحالية، وأنه "يمكننا إيجاد حل للخروج من الأزمة الحالية".



وأوضح أنه سيتم إدخال حوافز مالية وتدابير عاجلة لمساعدة من تقل رواتبهم عن 2000 يورو.