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أخبار البلد

وزيرة التضامن تتابع عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:59 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر، وبدأت وزارة التضامن اليوم الاثنين في صرف معاشات شهر ديسمبر.. وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك لعدد 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه.

واطمأنت الوزيرة على أن سير عملية صرف المعاشات تتم بسهولة ويسر في جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، إضافة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.
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