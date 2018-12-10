"المأذونين الشرعيين" تكشف مشاكل إلغاء خانة الديانة من البطاقة في عقود الزواج

قال الشيخ إسلام عامر، رئيس اللجنة النقابية للمأذونين الشرعيين بالجمهورية، إنه ضد إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.



وتابع عامر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك معوقات بشأن إلغاء خانة الديانة خاصة مع وجود تشابه في الأسماء بين الإخوة المسيحيين في مصر، مثل إبراهيم فريد إبراهيم ينطبق عليه مسلم ومسيحي وغيره من الأمثلة الكثيرة.



وأشار رئيس اللجنة النقابية للمأذونين الشرعيين ، إلى أنه أثناء تحرير عقد الزواج مطالب بأن يحصل من الشخص المقبل على الزواج على شهادة تثبت أنه مسلم لكي يتم الزواج، وتابع أن من يريد عقد قرانه في وقت متأخر من الليل ومصالح الأحوال المدنية انتهت أوقات عملها الرسمية، سيتم تأجيل فرحه.



وأكد إسلام عامر، أن عقد الزواج يستوجب أن يوقع عليه 2 شهود وقام أحد الحضور ويدعي مثلا إبراهيم عبد الله إبراهيم ويريد أن يوقع على عقد الزواج وفي هذه الحالة مضطر أن يسأله هل هو مسلم أم مسيحي لأنه لا يصح أن يشهد المسيحي على عقد الزواج.