ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

"المأذونين الشرعيين" تكشف مشاكل إلغاء خانة الديانة من البطاقة في عقود الزواج

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الشيخ إسلام عامر، رئيس اللجنة النقابية للمأذونين الشرعيين بالجمهورية، إنه ضد إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

وتابع عامر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك معوقات بشأن إلغاء خانة الديانة خاصة مع وجود تشابه في الأسماء بين الإخوة المسيحيين في مصر، مثل إبراهيم فريد إبراهيم ينطبق عليه مسلم ومسيحي وغيره من الأمثلة الكثيرة.

وأشار رئيس اللجنة النقابية للمأذونين الشرعيين ، إلى أنه أثناء تحرير عقد الزواج مطالب بأن يحصل من الشخص المقبل على الزواج على شهادة تثبت أنه مسلم لكي يتم الزواج، وتابع أن من يريد عقد قرانه في وقت متأخر من الليل ومصالح الأحوال المدنية انتهت أوقات عملها الرسمية، سيتم تأجيل فرحه.

وأكد إسلام عامر، أن عقد الزواج يستوجب أن يوقع عليه 2 شهود وقام أحد الحضور ويدعي مثلا إبراهيم عبد الله إبراهيم ويريد أن يوقع على عقد الزواج وفي هذه الحالة مضطر أن يسأله هل هو مسلم أم مسيحي لأنه لا يصح أن يشهد المسيحي على عقد الزواج.
loading...

ترشيحاتنا

إبراهيم حسن: في انتظار صفقتين من العيار الثقيل.. وهذا موقفنا من تدريب الأهلي

فيروس سي والرباط الصليبي.. إصابات نحست مروان محسن مهاجم مصر الأول

نقيب المهن التمثيلية يوجه رسالة قاسية لمهاجمى زوجته.. فيديو

مجلس الأهلي يؤجل مناقشة ملف المدرب الجديد وهيكلة قطاع الكرة

شاهد.. دماء ساندرا بولوك بسبب بير بوكس

حمدى نوح يكشف سبب غضب محمد صلاح بعد إحراز الأهداف.. فيديو

بث مباشر لخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون للشعب

بعد رحيل محمود القلعاوي .. أبرز إفيه حذفه التليفزيون من مسرحية الجوكر

كيف تابع الفرنسيون خطاب ماكرون .. فيديو وصور

تامر أمين: عمرو أديب كان حنين على رانيا يوسف واللى عايز يوصل للعالمية يقلع

رافاييل بينيتيز يقلق دفاع نابولي من خطورة محمد صلاح

وفد شركات المقاولات والاستثمار الصينية يُشيد بموقع فرع الأهلي بالشيخ زايد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

نجوم الفن في عزاء أحمد السيد بعمر مكرم‎ .. صور

فيديو

للوقاية من مخاطره .. اكتشف أعراض مرض التصلب المتعدد ms .. فيديو
مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما الأول .. فيديو
اكتشف أسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد MS
تامر أمين: أفراح الشوارع حفلات لـ العري والإثارة
بث مباشر لخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون للشعب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟