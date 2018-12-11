طريقة فعالة للتخلص من آلام العمود الفقرى يدويا

أصبحت آلام العمود الفقرى مرض العصر لا يفرق بين كبير وصغير ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يعانون من آلام العمود الفقرى مع انتهاء اليوم من عمل شاق أليك أفضل الطرق الفعالة لعلاج هذه الآلام يدويا .



أكد الدكتور أشرف إسماعيل، استشاري الجراحات بالعمود الفقري المتخصص بعلاج آلام الظهر والرقبة وآلام الرأس المزمنة، أنه يمكن معالجة بعض الأمراض، عن طريق الضغط على العمود الفقري يدويا.



وأوضح "استشاري جراحات العمود الفقرى لـ"صدى البلد " أن هذا الضغط بطريقة معينة على الظهر يدويا؛ أثبت فعاليته في العلاج، حيث يعالج الألم من خلال 3 إلى 6 جلسات- وفق ما يحدده الطبيب المعالج- ولكن يجب التأني فى اختيار الطبيب المعالج الممارس الجيد الذي لا يؤدى إلى حدوث أخطاء تضر بالعمود الفقري.



واشار إلى أنه في حال الآلام الشديدة؛ تتم الإستعانة بآلة؛ للضغط على فقرات العمود الفقرى، حتى نحصل على نتائج إيجابية.