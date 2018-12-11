ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

أقدم رجل مرور بالعالم في بلد عربي.. فيديو وصور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:17 ص
صدى البلد
كريم جمال
لا يوجد أحد فى العاصمة السورية دمشق؛ إلا ويعرف جيدًا السير محمد زياد شهوان، الذي يقف في "تقاطع فيكتوريا" على مدار 50 عاما، ينظم المرور.

الرجل الثمانيني على مدار تلك الأعوام، يشرف على حركة المرور فى واحد من أكثر تقاطعات قلب العاصمة السورية دمشق ازدحاما، والذى تحول مع الأيام إلى جزء من كيمياء المكان: تربطه بالجميع علاقة طيبة يندر مصادفتها بين سلطة المرور والسائقين، يعرفه المسؤولون وأصحاب الشركات والمحال والموظفين، وبالطبع السائقون، وفي مقدمهم قائدو التاكسي في دمشق.

وبحسب سبوتنيك، أحيل شهوان للتقاعد منذ ربع قرن، لكنه فضل أن يتابع عمله في المكان نفسه، متكئا على احترام وتفهم متبادلين يجمعانه مع السائقين للدرجة التي تبدأ الأسئلة عنه وعن صحته حال غيابه، على عادة الأهل والأصدقاء.

الغريب أنه لم يحرر أى مخالفة مرورية منذ بداية الخدمة فى عام 1968، وهو الأسلوب الذي ترك أثرا لدى أعداد كبيرة من السائقين الذين صاروا يخجلون من المخالفة.

وظل الرجل فى سلك الشرطة منذ عام 1968 حتى انتهت خدمته في عام 1994.

loading...

ترشيحاتنا

أول تعليق من أصحاب السترات الصفراء على خطاب ماكرون

3 أمراض نفسية تهدد حياة المصريين

ريهام سعيد تكشف لأول مرة أسباب تدخينها الشيشة.. فيديو

مجلس الأهلي يؤجل مناقشة ملف المدرب الجديد وهيكلة قطاع الكرة

حيلة لعلاج قضم الأظافر لدى الأطفال

الفار: تعميم العدادات الذكية ومسبقة الدفع خلال 10 سنوات

العروض المخفضة تشعل معارك بين البريطانيين في مركز للتسوق.. فيديو

سلامة الغذاء ترد على تحذير الكبدة دم مجمد.. فيديو

الريف المصري تكشف آخر نتائج مشروع الـ1.5 مليون فدان.. فيديو

سمير صبري يلتقي محمد سعد في فرنسا

القومية للغذاء: كل كيلو كبدة سندوتشات في الشارع عليه 12 كليو بصل.. فيديو

الجيش الليبي يعلن الاستنفار في منطقة الهلال النفطي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

فيديو

للوقاية من مخاطره .. اكتشف أعراض مرض التصلب المتعدد ms .. فيديو
مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما الأول .. فيديو
اكتشف أسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد MS
تامر أمين: أفراح الشوارع حفلات لـ العري والإثارة
بث مباشر لخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون للشعب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟