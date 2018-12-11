أقدم رجل مرور بالعالم في بلد عربي.. فيديو وصور

لا يوجد أحد فى العاصمة السورية دمشق؛ إلا ويعرف جيدًا السير محمد زياد شهوان، الذي يقف في "تقاطع فيكتوريا" على مدار 50 عاما، ينظم المرور.



الرجل الثمانيني على مدار تلك الأعوام، يشرف على حركة المرور فى واحد من أكثر تقاطعات قلب العاصمة السورية دمشق ازدحاما، والذى تحول مع الأيام إلى جزء من كيمياء المكان: تربطه بالجميع علاقة طيبة يندر مصادفتها بين سلطة المرور والسائقين، يعرفه المسؤولون وأصحاب الشركات والمحال والموظفين، وبالطبع السائقون، وفي مقدمهم قائدو التاكسي في دمشق.



وبحسب سبوتنيك، أحيل شهوان للتقاعد منذ ربع قرن، لكنه فضل أن يتابع عمله في المكان نفسه، متكئا على احترام وتفهم متبادلين يجمعانه مع السائقين للدرجة التي تبدأ الأسئلة عنه وعن صحته حال غيابه، على عادة الأهل والأصدقاء.



الغريب أنه لم يحرر أى مخالفة مرورية منذ بداية الخدمة فى عام 1968، وهو الأسلوب الذي ترك أثرا لدى أعداد كبيرة من السائقين الذين صاروا يخجلون من المخالفة.



وظل الرجل فى سلك الشرطة منذ عام 1968 حتى انتهت خدمته في عام 1994.



