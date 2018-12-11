ميركل تبحث مع تيريزا ماى اليوم فى برلين اتفاق بريكست

تبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم، الثلاثاء، في لقاء تستضيفه المستشارية الألمانية في برلين، اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وآخر تطوراته، وذلك وفقا لبيان الحكومة الألمانية.



وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان البريطاني أمس، الاثنين، إرجاء التصويت الحاسم الذي كان مقررا اليوم على مسودة اتفاق بريكست "لأنه سيتم رفضه بفارق كبير من الأصوات"، وقالت ماي للنواب إنها ستعود إلى بروكسل للتفاوض حول "نقاط مثيرة للقلق" في الاتفاق.



وبعد إعلان ماي تأجيل التصويت على الاتفاق، دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أمس إلى عقد قمة أوروبية يوم الخميس المقبل في بروكسل؛ لمناقشة الملف.



وكتب توسك على "تويتر": "بعدما أعلنت ماي إرجاء التصويت في البرلمان على اتفاق بريكست، قررت الدعوة إلى قمة حول "بريكست" الخميس. لن نتفاوض مجددا حول الاتفاق، ويشمل ذلك الجانب الأمني، لكننا مستعدون لمناقشة كيفية تسهيل المصادقة البريطانية"، مضيفًا: "سنناقش حالة الاستعدادات لدينا في حال عدم الاتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة".



