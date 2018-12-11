تدريبات تأهيلية لـ فتحي والشناوي في مران الأهلي

واصل أحمد فتحي ومحمد الشناوي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية في صالة «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.



ويعاني فتحي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، فيما يعاني حارس الأهلي من شد في العضلة الضامة.



ويستعد الأهلي لمواجهة «جيما»، بطل إثيوبيا، يوم الجمعة المقبل، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا.