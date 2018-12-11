ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تدريبات تأهيلية لـ فتحي والشناوي في مران الأهلي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:54 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
واصل أحمد فتحي ومحمد الشناوي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية في صالة «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني فتحي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، فيما يعاني حارس الأهلي من شد في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة «جيما»، بطل إثيوبيا، يوم الجمعة المقبل، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يواصل تدريباته بالتتش استعدادا لبطل إثيوبيا

موقف مجموعة ليفربول محمد صلاح قبل الجولة الأخيرة بدورى أبطال أوروبا

المعتمرون يواصلون التوافد على مطار القاهرة للمغادرة إلى الأراضي المقدسة.. صور

القومية للغذاء: كل كيلو كبدة سندوتشات في الشارع عليه 12 كليو بصل.. فيديو

شاهد.. السلطانة هويام تزور الأهرامات

تصعيد جديد من حركة السترات الصفراء بعد خطاب ماكرون

أطعمة تساعد على خفض ضغط الدم فور تناولها

رغم تنازلات ماكرون.. طلاب فرنسا يبدأون إضراب الثلاثاء الأسود ..فيديو

رئيس الوزراء يصل لافتتاح المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية

الحكومة الفرنسية: قرارات ماكرون تكلف الدولة 10 مليارات يورو

نائب رئيس الجبلاية يستنكر الهجوم على أسطورة الزمالك.. فيديو

اليوم.. الإنتاج الحربي يواجه بقوة وادي دجلة للعودة للمربع الذهبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

فيديو

رئيس الأفريقي للاستيراد والتصدير: القارة السمراء تصنع التاريخ فى مصر.. فيديو
أوباسانجو: سعدت بإقامة المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية بمصر.. فيديو
المرور: انخفاض الكثافات المرورية على معظم الطرق والمحاور الرئيسية.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟