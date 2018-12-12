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ديني

حكم صلاة الإنسان وهو حابس للبول

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:55 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يكره أن يحبس الإنسان إطلاق الريح أثناء الصلاة إلا إذا كان مضطرا لذلك، ويجب الوضوء عند كل صلاة للشخص المريض بالقولون ولا يقدر على الإمساك بنفسه. 

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « ما حكم صلاة الإنسان وهو حابس للبول؟»، أن هذه الصلاة تعتبر صحيحة فلا يوجد أى ناقض من نواقض الوضوء ولكن مع صحتها هى مكروه أى ناقصة الثواب. 

وأشار الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقدم الإنسان على الصلاة وهو يدافع الأخبثان فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)، فالمسلم إذا حضر الطعام ينبغي له أن يبدأ بالطعام حتى لا يتشوش في صلاته، فيبدأ بالطعام حتى يتفرغ للصلاة، وحتى يصليها بقلب حاضر وبخشوع، هذا من تعظيم الصلاة. فلا صلاة بحضرة طعام.

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