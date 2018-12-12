قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يكره أن يحبس الإنسان إطلاق الريح أثناء الصلاة إلا إذا كان مضطرا لذلك، ويجب الوضوء عند كل صلاة للشخص المريض بالقولون ولا يقدر على الإمساك بنفسه.





وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « ما حكم صلاة الإنسان وهو حابس للبول؟»، أن هذه الصلاة تعتبر صحيحة فلا يوجد أى ناقض من نواقض الوضوء ولكن مع صحتها هى مكروه أى ناقصة الثواب.



