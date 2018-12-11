رئيس القومى للمرأة تهنئ أول مذيعة من متحدي الإعاقة في العالم

تقدمت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بخالص التهنئة إلى السيد هشام سليمان رئيس شبكة قنوات dmc وﻷسرة برنامج 8 الصبح على النجاح الباهر الذى حققته القناة لظهور أول إعلامية من ذوي اﻹعاقة على شاشة قناة dmc .



وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها وحرصها على تلبية الدعوة بأن تكون من أول الضيوف المشاركة في الظهور الأول لرحمة خالد في البرنامج للتعبير عن دعمها ومساندتها وتضامنها مع رسالة القناة بأهمية العمل على دمج ذوى الإعاقة، معربة عن فخرها وسعادتها برحمة ، متمنية لها النجاح والتوفيق.



الجدير بالذكر أن قناة dmc أول قناة على مستوى العالم تقدم مذيعة من متلازمة داون على الهواء مباشرة .