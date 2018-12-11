ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رئيس القومى للمرأة تهنئ أول مذيعة من متحدي الإعاقة في العالم

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:36 م
صدى البلد
أمل مجدى
تقدمت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بخالص التهنئة إلى السيد هشام سليمان رئيس شبكة قنوات dmc وﻷسرة برنامج 8 الصبح على النجاح الباهر الذى حققته القناة لظهور أول إعلامية من ذوي اﻹعاقة على شاشة قناة dmc .

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها وحرصها على تلبية الدعوة بأن تكون من أول الضيوف المشاركة في الظهور الأول لرحمة خالد في البرنامج للتعبير عن دعمها ومساندتها وتضامنها مع رسالة القناة بأهمية العمل على دمج ذوى الإعاقة، معربة عن فخرها وسعادتها برحمة ، متمنية لها النجاح والتوفيق.

الجدير بالذكر أن قناة dmc أول قناة على مستوى العالم تقدم مذيعة من متلازمة داون على الهواء مباشرة .
loading...

ترشيحاتنا

تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية ومقتل 5 من طاقمها قبالة سواحل اليابان.. صور

مايلي سايرس تناهض ظاهرة انتشار الأسلحة في أمريكا بطريقة مبتكرة.. صور

مدبولي: 8 مليارات دولار حجم استثماراتنا في القارة الأفريقية

منى عراقي: أنا هموت ادعوا لي بحسن الخواتيم

العقدة الإيطالية تطارد محمد صلاح قبل مواجهة نابولى بدورى أبطال أوروبا

نبيل الحلفاوي يستفز جماهير الزمالك

كارثة لن تتوقعها بسبب حبوب منع الحمل

محامية تتهم 4 شباب باغتصابها خلف فندق بالهرم: خدروني بفيشار وعصير

رئيس لجنة الحكام: هدف صلاح فى بورنموث تسلل والطلائع سليم

أيمن يونس يوجه رسالة إلى جماهير ومسئولي الزمالك

الأوقاف تكشف حقيقة موافقة البرلمان على بيع الأصول التي تمتلكها ..فيديو

ماذا يحتاج ليفربول صلاح للتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها ..20 صورة تظهر أناقة فريال يوسف

هاني شاكر ينتهي من تسجيل شبهك أوي ويطرحها خلال أيام.. صور

وزير الداخلية يستعرض مع نظيرته الأمريكية الأوضاع الأمنية دوليا وإقليميا.. صور

شاهد .. منة فضالي بإطلالة كلاسيكية جذابة

مدبولى: نستهدف مضاعفة تجارة مصر مع أفريقيا وتحقيق آمال شعوب القارة

فيديو

الإنتاج الحربي يتقدم بهدف على وادي دجلة في الشوط الأول.. فيديو
الإنتاج يتقدم بهدف في مرمى دجلة .. وعبد المنصف شاهد ماشفش حاجة .. فيديو
التنمية المحلية: تطبيق منظومة شاملة للقضاء على القمامة قريبا .. فيديو
بعد اتهام زوجته بتعذيبه .. والد الطفل إياد يفجر مفاجأة جديدة حول الواقعة
شاهد.. الشرطة البريطانية تقبض على شخص داخل حرم البرلمان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟