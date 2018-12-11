مسنة 102 عام تقفز بالمظلة من ارتفاع 4000 متر..فيديو

سجلت عجوز تبلغ من العمر 102 عامًا رقما قياسيا جديدا، حيث أصبحت أكبر معمرة تقفز بالمظلة من إرتفاع 4000 متر.



وبحسب روسيا اليوم، قفزت إيرين أوشيا، 102 عامًا، بالمظلة من ارتفاع 14000 قدم، وهبطت بنجاح، وعانقت عائلتها الى كانت في انتظارها.



يذكر أن المسنة الأسترالية أقدمت على هذه الخطوة من أجل حملتها الخيرية التي تجمع فيها الأموال لمعالجة مرضى الجهاز العصبي، ونجحت حتى اليوم بجمع أكثر من 12 ألف دولار.



